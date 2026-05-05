Les prix de l’électricité en Belgique parmi les plus élevés de l’Union européenne

Après l’Irlande et l’Allemagne, ce sont les ménages belges qui paient le plus cher leur électricité, selon les chiffres publiés mardi par l’office statistique européen Eurostat.

Le prix moyen de l’électricité dans l’Union européenne, taxes et prélèvements compris, a légèrement augmenté au cours du second semestre de 2025 pour atteindre 28,96 euros pour 100 kilowattheures (kWh).

Les ménages irlandais paient les prix de l’électricité les plus élevés (40,42 euros pour 100 kWh), suivis par ceux d’Allemagne (38,69 euros) et de Belgique (34,99 euros). Les prix les plus bas sont observés en Hongrie (10,82 euros), à Malte (12,82 euros) et en Bulgarie (13,55 euros).

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Pour le gaz naturel par contre, le prix en Belgique est nettement moins cher que la moyenne européenne, qui s’élevait à 12,28 euros pour 100 kilowattheures au cours du second semestre. Le prix du gaz pour les ménages belges atteint 8,9 euros, alors qu’il est de 20,92 euros en Suède, 17,19 euros aux Pays-Bas et 14,81 euros en Italie. Les prix les plus bas sont pratiqués en Hongrie (3,40 euros), en Croatie (5,43 euros) et en Roumanie (5,66 euros).

Selon Eurostat, les ménages belges paient moins cher leur gaz naturel notamment en raison d’une part plus faible de taxes et de prélèvements. En Belgique, elle s’élève à 16,5 %. C’est le taux le plus bas après la Croatie et la Grèce. Aux Pays-Bas, en tête du classement, cette part atteint près de 52%.

Belga