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Prix de l’énergie : l’augmentation des accises sur l’énergie reportée au 1er juillet

L’entrée en vigueur de l’augmentation des accises sur le gaz naturel et le mazout est reportée au 1er juillet, a-t-on appris jeudi de source gouvernementale, confirmant une information publiée par Le Soir.

Cette mesure est incluse dans la loi-programme et devait entrer en vigueur le 1er avril. Un cabinet restreint (kern) s’est réuni jeudi et a décidé de ce report. Un amendement en ce sens sera déposé par la majorité lorsque la loi-programme reviendra à l’ordre du jour de la séance plénière de la Chambre.

Le 2 avril dernier, l’opposition avait pu rassembler les cinquante voix nécessaires pour soumettre au Conseil d’État les amendements qu’elle a déposés, ce qui suspend l’examen du texte dans l’attente de l’avis de la haute instance.

La loi-programme prévoit aussi une augmentation des accises sur l’essence et le diesel au 1er janvier 2027.

 

Belga

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