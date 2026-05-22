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Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, élu porte-parole de l’année

Walter Derieuw, porte-parole des sapeurs-pompiers de Bruxelles, a été élu porte-parole de l’année jeudi soir lors de la dixième édition de la Nuit des porte-paroles.

À 68 ans, il est le plus âgé lauréat de l’histoire du prix d’autant plus remarquable qu’il n’a rejoint les pompiers comme porte-parole qu’à 57 ans, après une carrière de chef d’équipe aux urgences.

Plébiscité par près de 160 porte-parole et un jury de professionnels, il est réputé pour sa disponibilité permanente : il anime quotidiennement un groupe WhatsApp de 300 journalistes, de 6h45 à 22h30, et a diffusé 241 communiqués l’an dernier.

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