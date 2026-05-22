Neder-Over-Hembeek : le réaménagement de l’avenue des Croix du Feu bientôt achevé

Le réaménagement de l’avenue des Croix du Feu à Neder-Over-Heembeek sera bientôt terminé.

L’inauguration de ce boulevard urbain est prévue cet été. Le projet s’inscrit dans l’ambition de la Région bruxelloise de rendre l’espace public plus agréable à vivre et sûr pour les habitants de Laeken et de Neder-Over-Heembeek.

Ce boulevard s’étend sur une longueur totale de 2.510 mètres et constitue désormais une importante liaison cyclable entre l’avenue de Madrid et le canal. Un élément majeur du projet de réaménagement est la passerelle de 42 mètres érigée au-dessus de l’A12, construite à partir de 125 tonnes d’acier.

Le réaménagement met en outre l’accent sur la végétalisation ainsi que sur la gestion de l’eau. Pas moins de 147 arbres ont notamment été prévus, dont une partie sera plantée à l’automne.

La dimension récréative occupe également une place importante dans le projet. Le long du boulevard ont été installées des infrastructures pour les sportifs et sportives, à l’instar d’un parcours fitness, de trois terrains de pétanque et de deux tables de ping-pong.

Les aménagements vont aussi avoir un impact positif sur la qualité de vie des riverains, a indiqué le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen). Le déplacement du trafic de l’avenue des Croix du Feu vers l’avenue Van Praet a permis de réduire le bruit ambiant dans les habitations de près de dix décibels. Le temps de trajet dans la zone reste quant à lui quasiment inchangé pour les usagers.

En direction du centre-ville, la vitesse a été réduite de 70 à 50 km/h, mais le trafic sortant gagne du temps grâce à la suppression de plusieurs carrefours, ce qui permet d’économiser environ 45 secondes de trajet.

Belga

Images : Région de Bruxelles-Capitale