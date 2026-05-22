FWB: reprise du débat parlementaire sur le décret-programme; le vote final du 27 menacé

Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a repris vendredi matin en commission l’examen du décret-programme contenant plusieurs mesures d’économie contestées par le monde de l’enseignement.

Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a repris vendredi matin en commission l’examen du décret-programme contenant plusieurs mesures d’économie contestées par le monde de l’enseignement.

En action depuis le début de la semaine en Wallonie et à Bruxelles, plusieurs centaines d’enseignants ont d’ailleurs fait le déplacement vendredi matin jusqu’au siège du parlement afin d’exprimer pacifiquement leur opposition aux restrictions annoncées.

Après réception des avis sollicités la semaine dernière auprès du Conseil d’Etat sur trois amendements soumis par l’opposition, les débats ont repris vendredi matin en commission Education. Dans l’après-midi, c’est la commission du Budget qui devrait s’emparer du texte.

Très mobilisée, l’opposition a à nouveau réclamé vendredi matin le report d’un an au moins des principales mesures. Si cette demande ne devait pas être entendue, plusieurs députés de gauche ont clairement laissé entendre qu’ils déposeraient dans l’après-midi en commission du Budget de nouveaux amendements, avec à nouveau demande d’avis au Conseil d’Etat.

L’initiative, qui a de bonnes chances de se concrétiser, devrait logiquement compromettre l’organisation du vote final du décret-programme en séance plénière ce mercredi 27 mai, comme le souhaite la majorité.

Afin de réduire le déficit chronique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement MR-Engagés a annoncé à l’automne dernier un large plan d’économies pluriannuel. Il doit permettre de réduire structurellement les dépenses de 500 millions d’euros sur un budget global de 15 milliards environ.

Ce train d’économies passe notamment par l’augmentation de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, un régime de congés maladie moins généreux pour les professeurs statutaires, ou encore un resserrement du régime de fin de carrière.

Il prévoit aussi une augmentation du minerval dans l’enseignement supérieur ainsi qu’une réduction des moyens dévolus à la distribution de fournitures et de repas gratuits dans les écoles.

Belga