Un homme poignardé après une bagarre à Schaerbeek, un suspect interpellé

Un homme a été blessé au couteau samedi soir dans la rue d’Aerschot, à Schaerbeek. Selon les informations de Bruzz, un suspect a été arrêté sur place par la police.

Une bagarre a éclaté samedi vers 22h30 dans la rue d’Aerschot, à Schaerbeek, et s’est terminée par un coup de couteau. D’après les informations rapportées par Bruzz, la victime a été poignardée dans le dos.

Alertés par des passants, des policiers de la zone Bruxelles-Nord sont rapidement intervenus et ont prodigué les premiers secours avant le transfert de la victime vers l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé, a confirmé Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord.

Un périmètre judiciaire a été mis en place afin de permettre le travail des services de secours et des enquêteurs. Toujours selon Bruzz, les policiers ont pu interpeller un suspect directement sur les lieux.

Les circonstances précises des faits restent à établir. Une enquête est en cours.