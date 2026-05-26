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Open air : quand les soirées bruxelloises s’invitent dans les parcs

Avec l’arrivée des beaux jours, les “open air”, ces événements organisés à l’extérieur dans des lieux publics, sont en plein essor à Bruxelles. Mais comment encadrer ces soirées entre la liberté de faire la fête et le respect des normes de bruit ? Ce week-end encore, un grand événement a attiré énormément de monde au bois de la Cambre et il a suscité de nombreuses critiques de riverains.

■Reportage de Rémy Rucquoi et Frédéric De Henau

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