Un nouveau costume pour Manneken Pis à l’effigie du “Gang des Vieux en Colère”

Le Manneken Pis a revêtu lundi en fin de matinée un nouveau costume en hommage au “Gang des Vieux en colère“, un mouvement citoyen indépendant qui milite notamment pour que les seniors et les générations futures puissent vieillir dans la dignité. Le choix de cette remise, organisée à l’occasion de la Journée internationale des espèces menacées, était volontaire et visait à dénoncer avec humour l’âgisme, que le collectif estime “polluer le vivre-ensemble“.

Une cérémonie s’était déroulée au préalable dans l’hôtel de ville de Bruxelles, en présence du président de l’ordre des amis de Manneken Pis, Marc Guebel, et du conseiller communal à la Ville de Bruxelles Serge Longin (PS), qui a salué l’engagement du mouvement. “Un Bruxellois mécontent, c’est déjà quelque chose, mais un retraité qui a du temps libre pour manifester, écrire du courrier et assister à toutes les réunions, c’est une véritable force démocratique“, a-t-il déclaré.

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“C’est un événement de plus pour le Gang“, s’est réjoui de son côté Jean-Jacques, l’un des parrains du Gang des Vieux en colère. “C’était important de recevoir ce costume aujourd’hui.”

Le mouvement citoyen se mobilise notamment contre le numérique, les prix élevés dans les maisons de repos et la maltraitance des personnes âgées. Il défend également la gratuité des transports publics et s’inquiète de la montée du fascisme.

“Nos combats sont sérieux, mais nous avons choisi de les mener avec humour“, a affirmé Jean-Jacques, faisant allusion aux similitudes entre le Manneken Pis et le mouvement. Au son d’une petite fanfare, le cortège a ensuite rejoint le Manneken Pis dans une ambiance festive pour dévoiler officiellement le nouveau costume, sous les regards intrigués des touristes présents sur place. Après plusieurs prises de parole, la tenue, agrémentée d’un petit chapeau, a finalement été révélée au public.

Belga