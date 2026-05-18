Agression d’un homme âgé dans les Marolles : un appel à témoin est lancé par la police pour retrouver la victime

Le dimanche 10 mai 2026, vers 14 heures, un homme a été violemment agressé et dépouillé par deux individus dans le quartier des Marolles, rue Terre-Neuve à Bruxelles, à proximité immédiate d’une plaine de jeux pour enfants.

Selon plusieurs témoins, la victime, un homme d’un certain âge qui semblait éprouver des difficultés à respirer, a fini par s’effondrer au sol et paraissait inconsciente. Après avoir été dépouillé, il est toutefois parvenu à se relever avant de quitter les lieux, peu avant l’arrivée des secours.

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Une semaine après les faits, la police cherche toujours à retrouver cette personne afin de recueillir son témoignage. “La victime a de courts cheveux blancs et une légère calvitie. Elle portait un pantalon noir, un pull bleu foncé et une veste matelassée bleue sans manches”, précisent les enquêteurs, qui demandent à l’homme de prendre contact avec les services de police.

Les deux auteurs présumés de l’agression n’ont, à ce stade, pas encore été identifiés.



Rédaction