Le secteur de la construction est en crise, les faillites s’enchainent

En avril, 1.045 faillites ont été prononcées en Belgique, en augmentation de 6,74% par rapport à la même période en 2025, ressort-il des données publiées par GraydonCreditsafe, fournisseur d’information commerciale aux entreprises.

Cette hausse est entièrement imputable à la Flandre, où 598 faillites ont été prononcées en avril. Cela représente une augmentation de 15,89% par rapport à l’année précédente. À Bruxelles, 174 entreprises ont fait faillite (-6,45%) contre 244 en Wallonie (-2,79 %).

■Reportage de Charlotte Verbruggen, Béatrice Broutout et Quentin Carbonnelle

À l’exception du mois de février, un record a été battu chaque mois cette année. Au cours des quatre premiers mois de l’année, 4.217 entreprises ont fait faillite, entraînant la perte de 7.963 emplois. Les secteurs de la construction, de l’immobilier, des services aux entreprises et du transport sont les plus durement touchés.

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Selon la fédération de la construction Embuild, le nombre important de faillites dans le secteur qu’elle représente est lié à “une spirale descendante de problèmes qui s’accumulent“. Elle cite notamment la hausse des coûts de personnel, des prix des matériaux de construction et des taux hypothécaires, ainsi que la guerre au Moyen-Orient, qui entraine une hausse des prix des matériaux et renforce la prudence des consommateurs.

Embuild plaide donc pour un taux de TVA réduit à 6% pour la construction et l’achat d’un logement unique et occupé par son propriétaire, ainsi que pour les logements loués pendant au moins 15 ans.