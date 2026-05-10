Le fédéral pourrait devoir économiser 7 milliards d’euros supplémentaires d’ici 2029

“Le gouvernement fédéral devra peut-être trouver 7 milliards d’euros d’ici 2029”, a déclaré dimanche le ministre du Budget, Vincent Van Peteghem, dans l’émission “De Zevende Dag” sur la VRT 1.

Le chiffre de 4,9 milliards d’euros supplémentaires à trouver d’ici la fin de la législature avait été avancé jusqu’à présent. Mais ce chiffre repose sur des données du Comité de monitoring datant d’avant l’attaque américano-israélienne contre l’Iran, a fait observer M. Van Peteghem (CD&V). Cette guerre devrait entraîner une hausse de l’inflation, ce qui portera le montant plutôt à 7 milliards d’euros.

“Tout le monde se rend compte qu’un travail de grande envergure nous attend“, selon le ministre. “Il n’y a pas de solution unique, ce sera toujours une combinaison de différentes mesures, dans les soins de santé, les subventions aux entreprises, l’augmentation des allocations, les subventions aux énergies fossiles. Ce sera un très large éventail de mesures.”

Une intervention est aussi possible au niveau des recettes. “Nous avons un système fiscal truffé de failles, et nous devons oser l’examiner en toute honnêteté“, selon le ministre Van Peteghem. En revanche, il ne considère pas qu’une taxe sur les plus grandes fortunes, telle que proposée par Vooruit la semaine dernière, soit une bonne idée. “On sait que ce genre de mesures finit toujours devant la Cour constitutionnelle“, a-t-il déclaré. “Et que ce sont les avocats qui s’enrichissent. Je suis toujours très réticent à l’idée d’inventer de nouvelles mesures.”

Le projet de budget doit être présenté à la Commission européenne le 15 octobre, mais Vincent Van Peteghem espère avoir déjà terminé d’ici le 21 juillet. “Ce ne serait pas mal si nous pouvions avoir terminé le travail d’ici l’été, afin de pouvoir également mettre en œuvre les mesures de manière adéquate. Et ces mesures se feront sentir pour tout le monde“, a-t-il averti. “Au vu des efforts à fournir, on ne peut pas dire que certains groupes ne vont pas en ressentir les effets. Mais cela doit être équitable“, conclut-il.

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