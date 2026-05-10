Molenbeek: un blessé lors d’une agression présumée à l’arme blanche

Une personne a été blessée dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une agression présumée à l’arme blanche à Molenbeek, a confirmé dimanche la police de la zone Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe).

“Nos équipes ont été appelées peu avant minuit sur l’avenue Edmond Machtens à Molenbeek-Saint-Jean, où une personne aurait été blessée par un objet tranchant” a déclaré un porte-parole de la police.

“Sur place, la victime a reçu les premiers soins, puis elle a été transportée à l’hôpital. Une zone de sécurité a été mise en place et le parquet de Bruxelles a été informé. L’enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes des faits“.

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