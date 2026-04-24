Mauvaise année pour les entreprises bruxelloises: 1743 faillites prononcées en 2025

Faillites en hausse, emplois perdus, entreprises fragilisées : à Bruxelles, la situation économique se détériore.

L’économie bruxelloise ne cesse de se dégrader. “Les chocs répétés (Covid-19, crise énergétique des suites de la guerre en Ukraine, choc inflationniste, absence de gouvernement) ont lourdement ébranlé l’économie de la capitale“, observe le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. En 2025, 1.743 faillites ont été prononcées à Bruxelles, soit une hausse d’environ 11% en un an.

À l’échelle du pays, plus de 11.700 entreprises ont fait faillite en 2025, avec 26.000 emplois perdus.

Les secteurs de la construction et de l’horeca restent particulièrement fragilisés. La pression s’étend désormais également à deux nouveaux secteurs : “Dans les services aux entreprises où l’intelligence artificielle peut jouer un rôle et dans le transport où la concurrence avec l’Europe de l’Est est forte.”

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Le nombre de procédures de réorganisation judiciaire a également “fortement augmenté” : “Ces procédures touchent à présent des entreprises de plus grande taille“, note le tribunal dans son rapport.

Malgré tout, le nombre de dossiers traités à la chambre des entreprises en difficulté (CED) et le nombre de dissolutions ont diminué (2.315 dossiers en 2025 contre 3.526 en 2024)… ce qui s’explique par “la diminution du personnel à la CED et par les audiences de conciliation d’une part et par l’action de contestation contre le sous-financement chronique de la Justice.”

Le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles dénonce un sous-financement chronique, des conditions de travail dégradées et un manque de personnel.

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Maxime Dieu – Photo : Belga Image