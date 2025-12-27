Faillites et fermetures : pourquoi 2025 fut compliquée pour l’Horeca bruxellois
Le secteur Horeca bruxellois dresse le bilan d’une nouvelle année difficile.
Plusieurs établissements emblématiques ont baissé le rideau ou quitté la capitale. Le symbole d’un secteur sous pression.
En 2025, le secteur bruxellois de l’Horeca a traversé une année particulièrement difficile. En cause, la hausse des coûts, l’évolution des habitudes de consommation, mais aussi l’absence de gouvernement régional.
Malgré tout, la Fédération Horeca Bruxelles veut garder espoir.
■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Loïc Bourlard et Hugo Moriamé