Vol avec violence dans le centre de Bruxelles : “Une personne a été blessée après avoir été touchée par un objet tranchant”

Une personne a été blessée la nuit dernière lors d’un vol avec violence dans le centre de Bruxelles. La victime n’est pas en danger de mort, a confirmé dimanche la police bruxelloise. Aucun suspect n’a encore pu être arrêté.

“Le 10 mai vers 2h25, la police a été informée d’un vol avec violence dans la rue des Fabriques à Bruxelles“, a déclaré la porte-parole de la police, Ilse Van de Keere. “Une personne a été blessée après avoir été touchée par un objet tranchant. Les services de secours sont immédiatement intervenus sur place et la victime a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger“.

Le suspect avait déjà pris la fuite avant l’arrivée de la police. Le parquet a été informé des faits et un périmètre de sécurité a été mis en place afin de permettre aux services d’intervention de travailler au mieux.

Belga – Photo : Belga Image