 Aller au contenu principal
BX1

Un rouge, des tensions et un point pour Anderlecht à Gand (1-1)

La Gantoise et le Sporting Anderlecht sont quittés sur un match nul 1-1 dimanche lors de la 7e journée des Champions playoffs. Les Buffalos comptent 27 points et sont sixièmes du championnat, à deux points de leur adversaire du jour, quatrième de Jupiler Pro League.

La rencontre a bien débuté pour les Bruxellois. Le centre d’Adriano Bertaccini a été dévié par Leonardo Da Silva Lopes, qui a marqué contre son camp (11e, 0-1). Davy Roef a ensuite sorti le grand jeu en stoppant des tentatives de Bertaccini (22e et 26e) et de Tristan Degreef (31e). La rencontre a basculé en fin de première période. Le débordement d’Hyllarion Goore a fait des ravages dans la défense bruxelloise et son centre à ras de terre a trouvé Jean-Kevin Duverne, complètement esseulé au second poteau (44e, 1-1). La mauvaise réaction de Mihajlo Cvetkovic à la suite d’une altercation avec Siebe Van Der Heyden lui a logiquement valu un carton rouge (45e+2).

Au retour des vestiaires, La Gantoise a dominé les échanges sans réellement inquiéter Colin Coosemans. Le plus gros danger gantois est venu des pieds de Van Der Heyden mais sa reprise a été bloquée par le torse du portier anderlechtois (84e). Au coup de sifflet final, les esprits se sont échauffés et Nathan Verboomen a encore distribué quelques cartons.

Anderlecht jouera jeudi la finale de Coupe de Belgique contre l’Union Saint-Gilloise. Malgré sa carte rouge reçue, Cvetkovic devrait être présent mais pour cela, le Serbe devra faire appel de sa suspension.

Belga – Photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales