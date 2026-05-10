Un rouge, des tensions et un point pour Anderlecht à Gand (1-1)

La Gantoise et le Sporting Anderlecht sont quittés sur un match nul 1-1 dimanche lors de la 7e journée des Champions playoffs. Les Buffalos comptent 27 points et sont sixièmes du championnat, à deux points de leur adversaire du jour, quatrième de Jupiler Pro League.

La rencontre a bien débuté pour les Bruxellois. Le centre d’Adriano Bertaccini a été dévié par Leonardo Da Silva Lopes, qui a marqué contre son camp (11e, 0-1). Davy Roef a ensuite sorti le grand jeu en stoppant des tentatives de Bertaccini (22e et 26e) et de Tristan Degreef (31e). La rencontre a basculé en fin de première période. Le débordement d’Hyllarion Goore a fait des ravages dans la défense bruxelloise et son centre à ras de terre a trouvé Jean-Kevin Duverne, complètement esseulé au second poteau (44e, 1-1). La mauvaise réaction de Mihajlo Cvetkovic à la suite d’une altercation avec Siebe Van Der Heyden lui a logiquement valu un carton rouge (45e+2).

Au retour des vestiaires, La Gantoise a dominé les échanges sans réellement inquiéter Colin Coosemans. Le plus gros danger gantois est venu des pieds de Van Der Heyden mais sa reprise a été bloquée par le torse du portier anderlechtois (84e). Au coup de sifflet final, les esprits se sont échauffés et Nathan Verboomen a encore distribué quelques cartons.

Anderlecht jouera jeudi la finale de Coupe de Belgique contre l’Union Saint-Gilloise. Malgré sa carte rouge reçue, Cvetkovic devrait être présent mais pour cela, le Serbe devra faire appel de sa suspension.

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