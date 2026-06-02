“Valérie, prends des vacances de l’enseignement et surtout ne reviens pas !” : une valise déposée devant le domicile de Glatigny

Des enseignants bruxellois, affiliés à la CSC Enseignement, ont déposé mardi matin à Auderghem, devant le domicile de la ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), une valise estampillée “Valérie, prends des vacances de l’enseignement et surtout ne reviens pas !”, et une carte d’embarquement fictive.

Le titre de transport indiquait pour destination “Loin, très loin” et pour heure d’embarquement “tout de suite”.

La ministre étant déjà partie travailler, c’est son mari qui a réceptionné les objets et écouté les revendications de la dizaine de professeurs présents. Les participants ont souligné le caractère bon enfant de leur action et estimé que l’opinion publique se range de plus en plus de leur côté.

Cette action intervient dans un contexte tendu : dans la nuit de lundi à mardi, la commission du Budget du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé le projet de décret-programme contenant plusieurs mesures d’économies, sans pouvoir encore le renvoyer en plénière pour adoption définitive.

Les enseignants ont prévenu qu’ils ne relâcheront pas leur combat, même si le texte est adopté. “Une loi, si elle se vote, elle s’abroge”, a lancé l’un d’eux.

Afin de réduire son déficit chronique de quelque 500 millions d’euros d’ici 2029, le gouvernement MR-Engagés a annoncé à l’automne dernier une batterie d’économies, notamment dans sa compétence phare qu’est l’enseignement.

Ce train d’économies passe notamment par l’augmentation de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, un régime de congés maladie moins généreux pour les profs statutaires, ou encore un resserrement de leur régime de fin de carrière. Les moyens aujourd’hui dévolus à la distribution de fournitures scolaires et de repas gratuits dans les écoles seront eux aussi rabotés.

Vivement contestées, ces restrictions font l’objet depuis plusieurs semaines d’une large mobilisation du monde enseignant.

Belga