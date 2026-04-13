Ismaël Nuino critique “beaucoup d’amateurisme”, de la part de l’opposition, autour de la crise énergétique

Ismaël Nuino, député fédéral Les Engagés, était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Il s’est exprimé sur la gestion de la crise énergétique, alors que des discussions sont toujours en cours au sein du gouvernement pour soutenir les ménages face à la hausse des prix.

Le député pointe surtout le rôle de l’opposition dans le débat. “Je pense qu’on traite cette crise énergétique avec beaucoup beaucoup d’amateurisme aujourd’hui. Je ne parle pas du gouvernement, je parle de tous ces partis d’opposition qui nous disent que nous sommes immobiles”, affirme-t-il.

Dans son viseur, notamment le PTB, qu’il accuse d’instrumentaliser la situation : “Depuis des semaines, en séance plénière, on observe l’opposition et particulièrement le PTB qui, je suis désolé, mais répond parfaitement à la définition des charlatans, c’est-à-dire se servent de la peur des gens pour essayer de faire leur commerce.”

Ismaël Nuino conteste aussi l’idée selon laquelle l’État profiterait financièrement de la crise : “Il n’y a rien de plus faux que de dire que l’État s’en met plein les poches […] la crise va coûter beaucoup plus cher à l’État qu’elle ne va lui rapporter.” Selon lui, “dire l’inverse, c’est purement et simplement du populisme.”

■ Interview d’Ismaël Nuino au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles