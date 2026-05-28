La Flandre veut freiner l’afflux de candidats bruxellois au permis de conduire

Dans certains centres flamands, les délais d’attente atteignent actuellement six mois, voire davantage. Une situation qui s’explique notamment par le fait que les candidats bruxellois ne peuvent plus se rendre en Wallonie pour passer leur examen pratique, à moins d’y avoir également obtenu leur certificat théorique. Beaucoup cherchent dès lors des alternatives en Flandre, afin de contourner les délais d’attente à Bruxelles et, parfois, d’éviter le trafic plus dense de la capitale.

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À Asse, par exemple, 17,5% des candidats proviennent déjà d’une autre Région, a indiqué la ministre. “Je vais demander une adaptation de la réglementation afin que les candidats doivent aussi avoir passé leur examen théorique ici avant de pouvoir se présenter à l’épreuve pratique”, a-t-elle déclaré. “Nous mettrons ainsi fin à cette pratique de ‘shopping’ entre Régions.”

Selon Andy Pieters, la mesure devrait produire ses effets, notamment parce que l’examen théorique en Flandre se déroule en néerlandais et qu’une traduction audio est payante.

La ministre a toutefois souligné que d’autres facteurs contribuent à l’allongement des délais. L’an dernier, 11.000 créneaux d’examen ont ainsi été perdus en raison de candidats absents ou ne disposant pas des documents requis. Elle appelle dès lors à davantage de responsabilité de la part des futurs conducteurs et conductrices.

Belga – Photo : Belga Image