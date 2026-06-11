Procès de la mort d’Otmane Souieh : le frère d’un accusé évoque un possible aveu

Au procès de la mort d’Otmane Souieh devant la cour d’assises de Bruxelles, les enquêteurs ont détaillé plusieurs éléments du dossier, entre témoignages familiaux, perquisitions et analyses techniques.

L’équipe d’enquête chargée d’élucider le décès suspect d’Otmane Souieh survenu à Bruxelles le 11 août 2023 a rapporté jeudi matin à la cour d’assises de Bruxelles que le frère de l’accusé Norddin Mousati s’était présenté volontairement au commissariat le 7 septembre 2023 pour dire que son frère avait “commis un truc”.

“Si mon frère est honnête, il dira qu’il s’est passé quelque chose”, a déclaré le frère jumeau de Norddin Mousati aux policiers, près d’un mois après le décès de la victime. Lorsque le frère jumeau se présente au commissariat, Norddin Mousati n’est pas encore localisé. Il était “signalé à arrêter” depuis le 14 août 2023.

Lorsque les enquêteurs ont entendu le jumeau, ils avaient déjà mené deux perquisitions au domicile des parents des frères Mousati. Les analyses ont révélé des larges traces de sang sur le sol de la salle de bain, nettoyées par la suite. Des empreintes de pattes de chien sont aussi repérées parmi les traces de sang. La police a par ailleurs trouvé un rideau (type tenture) et une chaussette chez l’accusé, positives à l’analyse de traces de sang humain.

L’origine du sang dans la salle de bain est compliquée à déterminer. Il pourrait s’agir des conséquences de la blessure d’un policier, mordu à sang par la chienne de l’accusé lors de la première perquisition du 11 août 2023. L’officier de police, qui a bénéficié de premiers secours sur le lieu de la perquisition, n’était pas présent à l’audience jeudi pour éclairer la cour sur ce point.

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Recherché, Norddin Mousati s’est finalement présenté à la police le 25 septembre 2023, en présence d’un avocat — un autre que les deux avocats qui le conseillent aujourd’hui. Entendu par le juge d’instruction, Norddin Mousati a livré deux versions différentes des faits. Dans sa deuxième version, Norddin Mousati a affirmé que Mohammad Ahmadi avait frappé la victime et qu’il avait mis une caution de 500 euros sur la tête d’Otmane Souieh, qui “travaillait” pour lui dans le commerce de stupéfiants.

Norddin Mousati a modifié ses propos après avoir été confronté aux déclarations de Mohammad Ahmadi, ont précisé les enquêteurs jeudi aux jurés d’assises. Mohammad Ahmadi accusait Norddin Mousati d’avoir frappé Otmane Souieh les 10 et 11 août 2023.

Mohammad Ahmadi avait été placé sous mandat d’arrêt le 30 août du chef de torture ayant entraîné la mort d’Otmane Souhied (32 ans), sans intention de la donner. Il est l’un des trois accusés du procès d’assises ouvert le 5 juin à Bruxelles pour traitement inhumain délibéré.

A la suite de son interrogatoire du 25 septembre 2023, Norddin Mousati a été placé sous mandat d’arrêt du chef de meurtre, dans un premier temps. L’accusation a ensuite été requalifiée en torture sans intention de donner la mort.

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Le troisième accusé du procès, Yassine Hourra, a lui fait l’objet de poursuites plus tardives. Alors qu’il avait été écarté de l’enquête par le juge d’instruction, il a finalement été réentendu comme suspect suite aux déclarations évolutives de Norddin Mousati.

Les trois accusés seront assis côte à côte dans le box des accusés jusqu’à la clôture de ce procès, prévue le 23 juin.

Belga – Photo : Belga Image