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Incendie mortel à Anderlecht: deux nouvelles victimes retrouvées dans les décombres

Le parquet de Bruxelles annonce que deux nouvelles victimes ont été retrouvées dans les décombres de l’entrepôt qui a pris feu samedi à Anderlecht.

Après l’incendie, quatre personnes avaient été déclarées disparues“, a déclaré le parquet. “Les deux premières victimes ont rapidement été retrouvées. Les deux autres l’ont été après des fouilles plus approfondies des services de secours. L’identification des quatre victimes est encore en cours.

► Voir notre reportage | Violent incendie à Anderlecht: le parquet confirme la mort de deux personnes et la poursuite des recherches

L’identification des victimes est toujours en cours. Elle s’avère particulièrement difficile “en raison des conditions d’intervention complexes“.

Les investigations sont aussi toujours en cours concernant la cause de l’incendie, qui reste à ce stade indéterminée.

Belga – Photo : Siamu Bruxelles

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