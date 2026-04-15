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Une cinquantaine d’étudiants occupent le rectorat de l’ULB contre la hausse du minerval

Une cinquantaine d’étudiants occupent depuis ce mercredi après-midi le rectorat de l’ULB pour protester contre la hausse annoncée du minerval.

À l’appel du Bureau des Étudiant·e·s Administrateur·ices, les étudiants dénoncent une mesure jugée injuste, portée par la ministre de l’Enseignement supérieur Elisabeth Degryse. Celle-ci prévoit de faire passer le minerval standard de 835 à 1200 euros dès la prochaine rentrée.

Depuis 14h, les étudiants sont assis dans le hall du rectorat, où ils scandent des slogans et révisent leurs examens. Ils demandent à l’ULB de se positionner clairement contre cette réforme et de soutenir la mobilisation étudiante.

Le mouvement s’inscrit dans une contestation plus large : plusieurs milliers d’étudiants avaient déjà manifesté dans les rues de Bruxelles le 24 mars. Une nouvelle mobilisation est prévue le 6 mai à l’appel de la FEF.

Rédaction

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