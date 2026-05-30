14ème édition de la Zinneke Parade sous le thème du rêve

Plus de 2.000 participants issus de quelque 200 associations bruxelloises ont défilé ce samedi dans le centre-ville pour la 14ème édition de la Zinneke Parade, placée sous le thème du rêve.

Diversité culturelle, tambours et chars colorés : le public s’est déplacé en masse pour l’occasion. Parmi les participants, plusieurs “zinnekes” engagées sur des thèmes comme l’unité africaine ou la multiculturalité bruxelloise. Au-delà du spectacle, l’événement se veut avant tout un outil de lien social, construit sur deux ans d’ateliers et de rencontres entre associations.

L’avenir de la Parade semblait incertain il y a quelques mois, faute de gouvernement régional. Le nouvel exécutif a depuis réaffirmé son soutien. La prochaine édition est prévue dans deux ans.

■ Reportage de Alice Dulczewski, Charlotte Pire et Quentin Carbonnelle