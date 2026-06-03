Colère des enseignants : des dizaines d’étudiants manifestent devant le Parlement de la FWB

Le vote du décret programme qui doit mettre en œuvre les mesures d’économie décidées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit avoir lieu ce jeudi. De quoi encore intensifier un peu plus la mobilisation des enseignants en cours depuis plusieurs mois. Ces derniers jours, de plus en plus d’étudiants se sont également joints à la mobilisation. Ils étaient plusieurs dizaines devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce mercredi.

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Un appel à la grève générale a été lancé par les syndicats pour ce jeudi.