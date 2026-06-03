 Aller au contenu principal
BX1

Colère des enseignants : des dizaines d’étudiants manifestent devant le Parlement de la FWB

Le vote du décret programme qui doit mettre en œuvre les mesures d’économie décidées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit avoir lieu ce jeudi. De quoi encore intensifier un peu plus la mobilisation des enseignants en cours depuis plusieurs mois. Ces derniers jours, de plus en plus d’étudiants se sont également joints à la mobilisation. Ils étaient plusieurs dizaines devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce mercredi.

Lire aussi | “Nos institutions sont attaquées”: l’ensemble de l’opposition réclame la démission du président du parlement de la FWB

Un appel à la grève générale a été lancé par les syndicats pour ce jeudi.

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales