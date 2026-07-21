Fête nationale : Bruxelles en noir-jaune-rouge

De multiples activités sont proposées tout au long de la journée, depuis le parc de Bruxelles jusqu’à la place Poelaert. La police campe place Royale et aux alentours, et la Défense assiège le Sablon. Les pompiers sont rue de la Régence.

De nombreuses activités sportives et récréatives sont proposées dans le parc. En prévision de la Coupe du monde de hockey qui se déroulera la seconde quinzaine d’août à Wavre entre autres, un terrain de street hockey est aussi installé.

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■Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Loïc Bourlard