21 juillet : le couple royal et ses quatre enfants assistent au Te Deum à Bruxelles

Le roi Philippe, la reine Mathilde, ainsi que leurs quatre enfants ont assisté au traditionnel Te Deum ce mardi 21 juillet, en la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. Cette célébration d’environ 45 minutes a donné le coup d’envoi des festivités de la fête nationale.

Plusieurs dignitaires politiques étaient présents dans l’assemblée, parmi lesquels le Premier ministre Bart De Wever, les présidents de la Chambre et du Sénat, Peter De Roover et Vincent Blondel. D’autres membres du gouvernement figuraient également parmi l’assistance, notamment le ministre de l’Emploi et de l’Économie David Clarinval, le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot, la ministre de la Justice Annelies Verlinden, le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin, ainsi que le ministre de la Défense Theo Francken.

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Plusieurs centaines de personnes étaient présentes autour de la cathédrale pour acclamer les souverains à leur sortie. Le couple royal, ainsi que leurs quatre enfants, ont effectué un bain de foule pendant une vingtaine de minutes, avant de repartir.

D’autres membres de la famille royale ont assisté à des Te Deum ce mardi. La princesse Astrid et le prince Lorenz se sont ainsi rendus à Liège, en la cathédrale Saint-Paul, tandis que le prince Laurent et la princesse Astrid ont mis le cap sur Hasselt, en la cathédrale Saint-Quentin.

Le Te Deum (“Dieu, nous te louons”, en latin) est célébré deux fois par an dans le rite catholique en Belgique : le 15 novembre, jour de la Fête du Roi, et le 21 juillet à l’occasion de la fête nationale. Les festivités à l’occasion de la fête nationale se poursuivront dans l’après-midi avec le défilé militaire et civil, programmé à 16h00 sur la place des Palais. Enfin, le parc du Cinquantenaire accueillera, dès 21h00, la “Belgian Party”, un spectacle auquel assistera la famille royale, qui sera suivi du traditionnel feu d’artifice à 23h00.

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