La CSC et la FGTB se préparent à mener de nouvelles actions après la pause estivale

La CSC et la FGTB comptent mener de nouvelles actions de protestation contre la politique du gouvernement Arizona à la rentrée, ont indiqué mardi les deux syndicats dans un communiqué commun.

Selon les syndicats, l’accord récemment conclu par le gouvernement fédéral confirme que celui-ci entend “poursuivre sa politique de démantèlement social, sans répondre aux préoccupations du monde du travail“. Les discussions budgétaires reprendront après la pause estivale. Les syndicats se préparent donc à “repartir à l’offensive”.

“Après l’été, nous redoublerons d’efforts pour informer et sensibiliser largement la population, dans la rue et au sein des entreprises. Nous appelons à un vaste mouvement populaire pour envoyer un signal fort aux responsables politiques“, ont déclaré la CSC et la FGTB.

Les syndicats ne précisent pas quand ces actions auront lieu ni sous quelle forme. Mais après un congrès syndical en juin, le président de la FGTB, Bert Engelaar, avait annoncé une action “musclée” en septembre, puis une “grande action” en octobre. Une autre action de grande envergure devrait suivre vers la fin de l’année. “Cela pourrait être une grande manifestation. Une grève générale a également été évoquée. Espérons que ce soit en front commun“, avait alors déclaré M. Engelaar.

De son côté, Synova n’annonce pas de nouvelles actions. “Même si nous ne sommes absolument pas d’accord avec toutes les mesures décidées unilatéralement par le conseil des ministres, nous ne jugeons pas opportun d’annoncer dès à présent des actions“, a déclaré le porte-parole du syndicat libre, Kurt Van Hissenhoven. “Ce qui ne veut pas dire que nous allons rester les bras croisés. Nous évaluerons la situation après l’été, mais nous souhaitons continuer à miser sur la concertation.”

Belga