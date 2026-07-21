Les soldats ukrainiens et les avions de chasse F-35 en vedette du défilé de la fête nationale

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont assisté mardi après-midi au défilé civil et militaire de la Fête nationale, depuis la place des Palais à Bruxelles.

■Reportage de Claire Vermeulen, Arnaud Bruckner, Remy Rucquoi, Romuald Thomas et Stéphanie Mira

Le Roi et la Reine sont arrivés sur la place, vers 16h00. Ils ont salué le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close, ainsi que d’autres dignitaires politiques, dont le Premier ministre Bart De Wever, avant de rejoindre leurs enfants dans la tribune officielle, où se trouvaient déjà les ministres de la Défense et de l’Intérieur Théo Francken et Bernard Quintin.

Des citoyens ayant fait preuve d’un courage exceptionnel ont également été mis à l’honneur, en assistant au défilé depuis la tribune officielle. Sept des neuf personnes décorées à ce titre cette année ont pu bénéficier d’une place d’honneur.

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Vers 16h10, le défilé a démarré, avec des colonnes à pied et un défilé aérien, suivi du défilé motorisé. Certains militaires avaient une bonne partie du visage couverte afin de ne pas permettre leur identification. Des troupes ukrainiennes ont participé au défilé militaire de la Fête nationale, comme elles l’avaient déjà fait lors du défilé du 14 juillet en France.

Le nouvel avion de chasse de la Défense, le F-35, a également effectué son premier bain de foule aérien, survolant la Place des Palais. L’appareil est appelé à remplacer le F-16. Les premiers F-35 sont arrivés à l’automne dernier à la base de Florennes, en province de Namur.

Enfin, un important détachement civil a arpenté la place des Palais: police intégrée, pompiers, douanes et accises, protection civile, SPF Santé publique, Croix-Rouge de Belgique ou encore B-Fast. Lors de ce défilé civil, un accent particulier a été mis sur les services qui avaient été impliqués dans les inondations ayant frappé la Belgique il y a cinq ans. Le défilé s’est officiellement clôturé par un moment de salutations du Roi Philippe auprès d’anciens combattants.

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Pour la troisième année consécutive, le Palais Royal fait confiance au savoir-faire des fleuristes belges pour fleurir sa façade, ses balcons et ses jardins, en collaboration avec l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (Apaq-W) et le Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM). Plus de 12.500 fleurs ornaient l’édifice mardi.

Parallèlement au défilé, une fête se tient toute la journée au Parc Royal, avec des animations et spectacles pour enfants, des concerts, ainsi que des parades folkloriques. La princesse Astrid et le prince Lorenz visiteront l’événement à 18h30.

Belga