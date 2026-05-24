La Bruxelloise Miss Baker est championne du monde de slam: “J’ai découvert cette discipline à 56 ans”

Le slam peut séduire à tous les âges : Miss Baker en est la preuve.

Chantal Boulanger, 60 ans, est passionnée d’écriture et de musique : le slam est le parfait mélange des deux, qu’elle a découvert il y a quatre ans. Après quelques années de travail avec l’ASBL Slameke, elle se sent désormais à sa place sur scène. Les efforts de Miss Baker payent : elle a remporté plusieurs compétitions, dont le Championnat de Belgique de Poetry Slam, mais aussi la prestigieuse Coupe du monde de Slam, qui s’est déroulée la semaine dernière à Paris.

► Voir notre reportage | Le collectif Slameke fête ses dix ans avec un festival et un tournoi de slam



■ Reportage de Romain Vandenheuvel et Stéphanie Mira