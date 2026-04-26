Le collectif Slameke fête ses dix ans avec un festival et un tournoi de slam

Le collectif Slameke fête ses dix ans et lance le “Slameke Festival” pour l’occasion

Au Pianofabriek, douze slameurs et slameuses se sont affrontés lors d’un tournoi au Slameke Festival. Pendant trois minutes, chacun et chacune déclame ses textes, sans accessoires, dans une ambiance bienveillante où le public joue un rôle clé.

En mélangeant poésie et rythme, les slameurs mettent des mots sur des émotions difficiles à exprimer. Les thèmes abordés par Cox sont forts et engagés : “Principalement les violences faites aux femmes, qu’elles soient sexuelles ou conjugales et l’inceste aussi, qui est un sujet important pour moi. Et puis l’avortement. Ce sont des blessures, des traumas que beaucoup de femmes subissent et que j’arrive à rencontrer à travers mes textes“. C’est Cox qui a gagné le Slameke d’or, après le vote du jury.

Organisé pour fêter les dix ans du collectif, le Slameke Festival avait beaucoup d’activités dans son programme, en plus du tournoi: des scènes ouvertes, la nuit des FINTA, un talk, des ateliers, un documentaire, des poètes publics, un podcast, un escape slam, une visite guidée poétique et un brunch poétique.

Présent toute l’année, le collectif voit dans ce rendez-vous une vitrine de ses nombreuses activités.

■ Reportage de Joachim Vincent, Loïc Bourlard, Stéphanie Mira et Bryan Mommart.