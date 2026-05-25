Child Focus alerte au Mont des Arts: “Les jeunes ne fuguent pas sans raison, ils cherchent une issue”

Alors que de plus en plus de jeunes fuguent de manière récurrente, Child Focus lance lundi une campagne de sensibilisation pour encourager parents, enseignants, éducateurs et travailleurs sociaux à être attentifs au bien-être des jeunes afin que “la fugue ne devienne pas la seule issue pour eux”.

Child Focus reçoit, chaque jour, cinq nouveaux signalements d’enfants ayant fugué soit de leur domicile soit de leur institution. L’an dernier, Child Focus a comptabilisé 2.147 signalements concernant des jeunes ayant fugué, soit une augmentation de 19% par rapport à 2024. Le problème ne cesse en outre de s’aggraver depuis 2021, année à partir de laquelle Child Focus a constaté une augmentation annuelle d’environ 20%.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Néo Faquel et Quentin Carbonnelle

L’an dernier, ces disparitions ne concernaient pourtant “que” 1.514 enfants, dont 349 ont agi de la sorte à plusieurs reprises. Les enfants vulnérables récidivent alors car les circonstances qui les ont poussés à agir de la sorte n’ont pas changé.

“Les jeunes ne fuguent pas sans raison, ils cherchent une issue. C’est aussi, et surtout, un signal qu’ils lancent pour dire qu’ils ont besoin d’aide“, souligne Nel Broothaerts, la directrice de Child Focus. “C’est pourquoi nous redéfinissons la fugue pour ce qu’elle est réellement : une issue de secours. En tant que société, nous devons leur tendre la main et être à l’écoute de leurs besoins“, ajoute-t-elle.

Nous devons mettre en place des systèmes qui évitent que les jeunes soient contraints de s’enfuir

“L’accompagnement après une première fugue est donc essentiel pour éviter que la fugue ne devienne une façon habituelle de faire face aux difficultés. Car nous le savons : plus on s’enfuit souvent, plus on devient vulnérable aux risques à chaque fois“, insiste Child Focus.

Il est possible d’en faire beaucoup plus, tant au niveau régional que fédéral, pour aider ces jeunes, martèle encore l’organisation. “Nous devons mettre en place des systèmes qui évitent que les jeunes soient contraints de s’enfuir“, pointe Nel Broothaers. “Il faut aller à la rencontre des jeunes qui signalent qu’ils ont besoin d’aide. C’est ce qui manque cruellement aujourd’hui. Nous devons nous attaquer aux listes d’attente pour l’aide psychologique destinée aux jeunes.”

À l’occasion de la Journée internationale des Enfants Disparus, qui a lieu ce lundi, la Fondation a investi le Mont des Arts à Bruxelles. Elle y a installé cinq portes d’entrée, chacune surmontée d’un panneau de sortie de secours, symbolisant “les cinq enfants pour qui chaque jour, la porte d’entrée devient l’unique issue“. Sur le seuil de chaque porte, les passants peuvent écouter le témoignage audio d’un jeune ayant fugué dans le passé.

À travers cette action et une campagne de sensibilisation plus large, Child Focus invite les adultes à prêter davantage d’attention aux besoins concrets des jeunes et à engager un dialogue avec eux “afin que la fugue ne soit pas leur seule issue“.

Chaque adulte peut en effet apporter sa contribution pour aider les jeunes à aller de l’avant. “Nous appelons tout le monde à écouter les jeunes et les enfants, à engager le dialogue avec eux et, à tout le moins, à chercher une solution. La solitude pousse à la fugue; il faut leur montrer qu’ils ne sont pas seuls“, conclut Nel Broothaers.

Belga – Photo : Belga Image