Schaerbeek: un bar de la place des Bienfaiteurs ravagé par les flammes

Un incendie s’est déclaré samedi vers 17h00 dans un bar de la place des Bienfaiteurs à Schaerbeek.

À l’arrivée des pompiers, le rez-de-chaussée de l’immeuble de quatre étages était en flammes.

L’intensité du sinistre a entraîné l’interruption du trafic des trams circulant à proximité. Lors de l’intervention des pompiers, le faux plafond s’est effondré.

Les causes de l’incendie sont encore inconnues.

Belga – Photos : SIAMU Bruxelles