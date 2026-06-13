Urban Archaeology Days : plusieurs sites archéologiques à découvrir ce week-end

Bruxelles regorge de sites archéologiques qui en disent long sur l’histoire de la ville. Certains sites sont accessibles au public et ces jours-ci, il y a même un geste sur le prix des billets, dans le cadre des Urban Archeology Days

Organisé par le Département du Patrimoine archéologique d’urban.brussels, l’événement (du 12 au 14 juin) s’inscrit dans les Journées européennes d’archéologie, programmées cette année dans 30 pays. Pour cette sixième édition, chantiers, laboratoires, visites guidées, expositions et musées permettent de découvrir l’archéologie urbaine et l’histoire de la capitale.

Parmi les lieux accessibles figure Bruxella 1238, le site archéologique situé sous la Bourse. Il rassemble des vestiges et objets issus de fouilles menées entre 1988 et 2022, retraçant plus de 1000 ans d’histoire bruxelloise. Le site abrite notamment le caveau supposé de Jean Ier de Brabant, aussi connu sous le nom de Gambrinus.

Pendant les Urban Archaeology Days, l’entrée à Bruxella 1238 est gratuite. Les visiteurs peuvent également prolonger leur découverte à l’étage avec la Belgian Beer World Experience, sur présentation de leur ticket Bruxella 1238.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel et Gauthier Flahaux