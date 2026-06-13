Watermael-Boitsfort : les spectacles s’invitent dans les jardins des habitants

Un air de fête de quartier flottait aujourd’hui à Watermael-Boitsfort. Autour du square de l’Arbalète et dans les venelles voisines, La Vénerie organisait son festival Garden Party, avec une série de spectacles en plein air mêlant cirque, théâtre, danse, musique et acrobaties.

La particularité de l’événement tenait aussi à ses lieux de représentation. Plusieurs habitants avaient ouvert leur propre jardin pour en faire une scène éphémère, offerte aux artistes et au public. Les visiteurs étaient ainsi invités à circuler dans le quartier, à entrer dans les jardins et à découvrir des propositions pensées aussi bien pour les familles que pour les simples curieux.

Le festival a débuté vendredi soir avec un coup d’envoi musical sous les étoiles, avant une journée de spectacles, de concerts et d’installations insolites samedi, entre ciel ouvert, jardins privés et espaces partagés.

■ Reportage de Sarah Uenten et Stéphanie Mira