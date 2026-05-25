Concours Reine Élisabeth: place aux finales de violoncelle toute cette semaine

Les épreuves finales du Concours musical reine Elisabeth de violoncelle se dérouleront dès lundi et jusqu’à samedi avec des représentations, tous les soirs à 20h15, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

Deux des 12 finalistes se présenteront chaque soir avec le Belgian National Orchestra, dirigé par Antony Hermus. Ils joueront l’œuvre imposée, écrite spécialement pour la finale de cette session par Fang Man, ainsi qu’un concerto de leur choix.

Se tiendra ensuite le concert des 4e, 5e et 6e lauréats le lundi 8 juin, avec l’Antwerp Symphony Orchestra. L’événement se terminera avec le concert de clôture des trois premiers lauréats le mercredi 10 juin, avec le Brussels Philharmonic.

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La proclamation des finalistes du concours a eu lieu le samedi 16 mai. Les 12 musiciens sélectionnés pour séjourner à la Chapelle musicale, nichée dans le domaine d’Argenteuil à Waterloo, et y étudier, sans aide extérieure, sont Andrew Ilhoon Byun (Canada, 27 ans), Clara Dietlin (France, 24 ans), Tae-Yeon Kim (Corée du Sud, 19 ans), Yo Kitamura (Japon, 21 ans), Leland Ko (États-Unis, Canada, 27 ans), Álvaro Lozano Cames (Espagne, 19 ans), Lionel Martin (Allemagne, 22 ans), Krzysztof Michalski (Pologne, 22 ans), Dilshod Narzillaev (Ouzbékistan, 28 ans), Ettore Pagano (Italie, 22 ans), Ivan Sendetsky (Russie, 29 ans) et Maria Zaitseva (Russie, 24 ans).

La sélection initiale comptait 64 jeunes violoncellistes venus du monde entier, mais aucun Belge.

Tous les billets pour les finales, concerts de lauréats et de clôture ont été écoulés. Toutefois, les prestations seront retransmises en direct par les médias publics RTBF et VRT.

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