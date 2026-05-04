Coup d’envoi du Concours Reine Élisabeth dédié au violoncelle, pas de Belge dans la sélection

Le Concours Reine Elisabeth de violoncelle débute officiellement ce lundi au centre culturel Flagey, à Ixelles, où se tiendront les premières épreuves publiques.

Cette édition marque le 75e anniversaire du Concours, le 150e anniversaire de la naissance de la reine Élisabeth, et celui du violoncelliste catalan Pablo Casals, avec lequel la souveraine entretenait une relation d’amitié et d’estime. À cette occasion, la Fondation Pau Casals prêtera au premier lauréat, pour une période de quatre ans, le violoncelle historique du maître : le Goffriller “Casals” (1733).

La compétition verra s’affronter 64 jeunes violoncellistes venus du monde entier. Aucun Belge ne figure cependant dans la sélection. L’Allemagne, la Corée du Sud et les États-Unis sont les pays les mieux représentés.

Plusieurs étapes

Les musiciens se présenteront à la première épreuve publique du 4 au 9 mai. Lors de celle-ci, ils interprèteront une sonate de Boccherini, avec accompagnement de violoncelle, une pièce avec accompagnement de piano, choisie parmi des œuvres de Roslavets, Suk et Boulanger, ainsi que ‘Lullaby’ pour violoncelle seul de Saariaho.

En demi-finale, du 11 au 16 mai, les 24 candidats retenus joueront un récital avec accompagnement de piano, composé d’œuvres au choix et de l’œuvre inédite imposée ‘Caffeine’ de Harold Noben, ainsi qu’un concerto de Haydn, Hofmann ou Kraft avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Vahan Mardirossian.

Enfin, du 25 au 30 mai, les douze finalistes joueront l’œuvre imposée, ‘Four Odes to the Tidings of Flowers’, écrite spécialement pour la finale de cette session par Fang Man, et un concerto de leur choix, accompagnés du Belgian National Orchestra dirigé par Antony Hermus.

L’événement se terminera avec les concerts des lauréats les 8 et 10 juin.

Belga – Photo : Belga