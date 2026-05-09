Des familles bruxelloises hébergent des candidats du concours Reine Élisabeth

Le concours Reine Elisabeth bat son plein depuis lundi, dans cette édition consacrée au violoncelle.

Parmi les candidats, beaucoup viennent de l’étranger et plutôt que des hôtels, ils sont hébergés chez des familles de mélomanes bruxelloises. Notre journaliste Charlotte Verbruggen a rencontré l’une d’elles, qui accueille l’Allemande Alexandra Kahrer.

Chez cette famille, elle s’entraîne du matin au soir dans une pièce à part, pendant que les enfants jouent dans le salon. Violoncelliste depuis ses 4 ans, elle n’en est pas à sa première compétition internationale. Mais le stress, dit-elle, reste “colossal”.

En échange, l’accueil est complet et gratuit : transport, soutien moral, intégration à la vie de famille. Pour les parents, c’est aussi une façon de montrer à leurs enfants que la musique peut être une vraie passion, pas une obligation.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen