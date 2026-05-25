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15 ans et 359 jours: Adjani Mujangi Bia est devenu le plus jeune joueur de l’histoire d’Anderlecht

En montant au jeu à la 89e dimanche, lors de la dernière journée de championnat, Adjani Mujangi Bia est devenu le plus jeune joueur de l’histoire d’Anderlecht, à l’âge de 15 ans et 359 jours.

Le fils de l’ancien Diable Rouge Geoffrey Mujangi Bia a battu le record qui appartenait à Nii Lamptey. En décembre 1990, le Ghanéen avait 16 ans et 6 jours lorsqu’il avait débuté en équipe première.

Mujangi Bia compte six présences avec les RSCA Futures en Challenger Pro League cette saison.

Anderlecht a été battu 5-1 par l’Union Saint-Gilloise dimanche, terminant la saison à la quatrième place.

► Lire aussi | Pro League : l’Union écrase Anderlecht pour finir sa saison en beauté (5-1)

Belga – Photo : Belga Image

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