Météo : soleil et pic de chaleur ce mardi, 31°C attendus à Bruxelles

Le soleil dardera encore ses rayons chauds sur l’ensemble du pays, parant le thermomètre printanier d’un air estival.

Ciel bleu et chaleur assureront la continuité entre le long week-end de la Pentecôte et le retour au travail ou à l’école, mardi. Du centre à l’est, quelques nuages joueront à saute-mouton l’après-midi. Le mercure grimpera jusqu’à 31°C, sauf au littoral où une brise de mer apportera un peu de fraîcheur et maintiendra les températures à 25°C maximum.

En soirée, le ciel se gorgera d’étoiles, seulement voilées ici ou là de quelques champs nuageux. Le thermomètre indiquera alors entre 12°C et 19°C, tandis que les nuages se feront plus nombreux en fin de nuit.

La qualité de l’air sera “moyenne” ce mardi, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

Avec Belga – Photo : Belga