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Météo : soleil et pic de chaleur ce mardi, 31°C attendus à Bruxelles

Soleil Canicule Illustration bouteille d'eau - Belga Dirk Waem

Le soleil dardera encore ses rayons chauds sur l’ensemble du pays, parant le thermomètre printanier d’un air estival.

Ciel bleu et chaleur assureront la continuité entre le long week-end de la Pentecôte et le retour au travail ou à l’école, mardi. Du centre à l’est, quelques nuages joueront à saute-mouton l’après-midi. Le mercure grimpera jusqu’à 31°C, sauf au littoral où une brise de mer apportera un peu de fraîcheur et maintiendra les températures à 25°C maximum.

En soirée, le ciel se gorgera d’étoiles, seulement voilées ici ou là de quelques champs nuageux. Le thermomètre indiquera alors entre 12°C et 19°C, tandis que les nuages se feront plus nombreux en fin de nuit.

La qualité de l’air sera “moyenne” ce mardi, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

Avec Belga – Photo : Belga

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