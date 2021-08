Une salle d’escalade de bloc de 1.500 m² va ouvrir en 2022 à Ixelles

Le centre accueillera des sportifs, professionnels et amateurs, mais aussi des élèves de la commune.

“Le camp de base”, voici comment se nomme la nouvelle salle d’escalade de bloc dont l’ouverture est prévue début 2022 à Ixelles. “Le camp de base, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c’est l’endroit où l’on se réunit et se prépare juste avant une aventure. (…) Les plus connus sont sans doute ceux de l’Everest et du Camp4 au Yosemite mais en fait, on peut faire ça partout. On y fait souvent du bloc pour s’entraîner ou se tenir en forme”, explique le trio à l’initiative de ce projet : un grimpeur professionnel, un ingénieur architecte et un designer digital. “Comme il n’y avait pas encore de camp de base à Bruxelles, on a décidé d’en faire un !”.

Ce groupe de grimpeurs-entrepreneurs va transformer un ancien garage, situé au 210 chaussée de Boondael, en une toute nouvelle infrastructure de haut niveau. Concrètement, le projet prévoit 1 500 m² au sol dont environ 150 mètres linéaires de murs d’escalade, une salle de yoga, une bibliothèque, un sauna ainsi qu’une cafétaria/restaurant.

Qu’est-ce que l’escalade de bloc ?

Nouvelle discipline olympique, l’escalade de bloc connaît de plus en plus d’adeptes. Elle consiste à grimper sur des murs de quelques mètres de haut, 5 mètres maximum, sans cordes et avec des matelas moelleux en cas de chute. “Le challenge n’est plus de gravir des sommets plus hauts les uns que les autres, mais de se focaliser sur une courte séquence de mouvements à la limite de sa capacité“, explique les porteurs du projet qui entendent accueillir dans leur salle des amateurs tout comme des compétitions (inter)nationales ainsi que les enfants des stages organisés par la commune.

Intéressé par la pratique de ce sport ? Vous trouverez ci-dessous une vidéo explicative de deux champions olympiques de la discipline.

V.d.T. – Photo : lecampdebase.be