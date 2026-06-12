Le nombre d’accidents de la route stagne mais leur gravité baisse

Le nombre d’accidents de la route n’a quasiment pas évolué en Belgique au cours des trois premiers mois de l’année par rapport à la même période l’an dernier, mais leur gravité a par contre diminué, selon le premier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias pour 2026 publié vendredi. Le point noir est la hausse sensible (+22%) du nombre d’accidents impliquant une moto en Wallonie.

Durant le premier trimestre, le nombre d’accidents corporels est resté pratiquement inchangé au niveau national, passant de 8.054 l’année dernière à 8.167 cette année (+1%). En revanche, leur gravité a baissé. Pour la calculer, Vias a pris en compte le nombre de tués par 1.000 accidents corporels. Ce chiffre a été de 8 au cours du premier trimestre de cette année, soit le niveau le plus bas de ces dix dernières années.

Pour l’institut, la multiplication des radars (tronçons) joue “indéniablement” un rôle dans cette évolution positive.

Au cours des trois premiers mois de l’année, il y a par ailleurs eu 152 accidents de motos avec tués ou blessés en Wallonie, contre 125 l’an dernier (+22%). Jamais le nombre d’accidents impliquant un deux-roues motorisé n’a été aussi élevé dans le sud du pays pour un premier trimestre, analyse Vias. Cela représente en moyenne 13 accidents chaque semaine, qui ont fait 7 tués (contre 2 l’an dernier).

En Wallonie, les motards sont, avec les cyclistes, les seuls usagers pour lesquels on a enregistré une hausse du nombre d’accidents, pointe encore l’institut.

Belga