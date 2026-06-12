La région bruxelloise injecte 180 millions dans Vivaqua et devient actionnaire à 49%

En injectant 180 millions d’euros dans Vivaqua, la Région de Bruxelles-Capitale va devenir actionnaire à hauteur de 49 % de la société bruxelloise de distribution d’eau.

Le conseil des ministres du gouvernement bruxellois a pris la décision de principe jeudi d’injecter du capital dans Vivaqua sous la forme d’un investissement de 180 millions d’euros, a annoncé Ans Persoons, Secrétaire d’État bruxelloise à l’Environnement et au Climat, vendredi matin.

“L’injection de capitaux et la place accordée à la Région bruxelloise à la table des décisions doivent permettre de mettre en œuvre une politique de l’eau forte et ambitieuse”, affirme-t-elle. Elle concède que les défis sont importants en raison du “lourd héritage du passé”. Mais elle se dit convaincue qu’il sera possible de concilier des factures “abordables” avec les investissements urgents nécessaires dans le réseau d’égouttage et de distribution de la région capitale.

Le président de Vivaqua, David Weytsman, admet que les défis sont importants notamment au niveau du réseau d’égouttage qu’un financement de la région était nécessaire. Il se félicite dès lors que le gouvernement bruxellois “réponde à l’appel”.

L’injection de capitale formalise ce qui avait été convenu lors de la formation du gouvernement, à savoir que la région bruxelloise renforcerait son engagement envers la société de distribution d’eau. En devenant actionnaire avec 49 % des parts de Vivaqua, la région gagne un siège au Conseil d’administration et donc un droit de décision.

Le communiqué précise que la démarche s’inspire des modèles en place au nord et au sud du pays, au sein respectivement de De Watergroep et de la Société wallonne des eaux en Wallonie.

Tel qu’annoncé mi-avril, l’organisme régional Hydria va en outre transférer à Vivaqua cinq bassins d’orage et 40 kilomètres de collecteurs d’égout.

Belga