Actiris ouvre un espace d’étude dans la Tour Astro à Saint-Josse

Actiris a ouvert ce lundi un espace d’étude à destination des jeunes qui préparent des examens de seconde session au sein de la Tour Astro, située dans la commune bruxelloise de Saint-Josse. Les étudiants pourront y accéder sur réservation jusqu’au 4 septembre, indique l’office bruxellois de l’emploi dans un communiqué.

L’espace, ouvert au sein des bureaux du siège d’Actiris, est accessible les lundis, mercredis et vendredis de 09h00 à 17h00. Les locaux disposent d’un accès au Wi-Fi, de prises électriques et de la climatisation. Un total de 30 étudiants pourra être accueilli chaque jour d’ouverture.

Ce projet pilote vise “à offrir un environnement de travail calme à des jeunes qui préparent leurs examens de seconde session dans des conditions parfois difficiles chez eux”, souligne Actiris.

Belga