Trois pizzerias bruxelloises parmi les meilleures d’Europe

Bruxelles confirme sa réputation sur la scène de la pizza.

Trois établissements de la capitale figurent dans le classement 50 Top Pizza Europa 2026, considéré comme l’une des références européennes en matière de pizza contemporaine.

Dévoilé le 30 juin à Madrid, le classement est dominé cette année par Napoli on the Road, à Londres. Parmi les adresses récompensées, trois pizzerias bruxelloises se distinguent.

La mieux classée est La Piola Pizza, qui décroche la 15e place. L’enseigne, installée à Saint-Josse, avec également une adresse à Uccle et un comptoir au Wolf, est saluée pour ses pizzas napolitaines, sa pâte maîtrisée et ses ingrédients importés d’Italie.

À la 29e place, La Pizza è Bella, située rue Lebeau au Sablon, est récompensée pour la qualité de ses produits et ses pizzas napolitaines revisitées avec une touche personnelle.

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Enfin, ‘naPizzà, à Etterbeek, fait son entrée dans le classement à la 59e position. Les inspecteurs ont notamment apprécié son ambiance familiale et l’équilibre de ses recettes.

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Quatre autres adresses distinguées

En parallèle du classement principal, le guide attribue également un label « Excellentes pizzerias » à plusieurs établissements non classés.

Quatre adresses bruxelloises figurent dans cette sélection :

Biga, à Schaerbeek, notamment pour sa pâte à la farine complète et l’utilisation de produits locaux ; Educazione Napoletana, à Ixelles, appréciée pour ses pizzas traditionnelles et son excellent rapport qualité-prix ; La Bottega della Pizza, à Saint-Gilles, reconnue pour ses pizzas napolitaines contemporaines et Marcella, à Ixelles, saluée pour son ambiance et sa spécialité à la poutargue, tomates cerises jaunes, burrata et zeste de citron.

Au total, sept pizzerias bruxelloises sont ainsi mises à l’honneur dans l’édition 2026 de 50 Top Pizza Europa, confirmant le dynamisme de la scène gastronomique italienne dans la capitale.