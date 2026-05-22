CPAS d’Anderlecht: la ministre se constitue formellement partie civile

En novembre 2024, un reportage du magazine Pano, sur la VRT, mettait en lumière des dysfonctionnements majeurs au sein du CPAS d’Anderlecht, accusé notamment d’accorder des allocations sans vérification sur le terrain.

Dix-huit mois, des auditions parlementaires et une enquête judiciaire plus tard, le parquet a finalement demandé le classement sans suite de l’affaire, faute de preuves suffisantes.

C’est ce qu’a indiqué jeudi à la Chambre la ministre en charge de l’Intégration sociale, Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Mécontente de la décision du parquet, cette dernière a annoncé ce vendredi qu’elle se constituait formellement partie civile et qu’elle demandait des devoirs d’enquête complémentaires.

“Je suis consternée que l’on demande le non-lieu dans cette affaire, alors que notre avocat constate que plusieurs devoirs d’enquête évidents n’ont pas été accomplis. Des figures clés n’auraient même pas été entendues. C’est pour le moins choquant. D’autant plus que ces mêmes personnes se retrouvent ces derniers jours à nouveau au cœur de la tempête à la suite d’un nouveau reportage de Pano sur le clientélisme au sein du Foyer anderlechtois”, a commenté la ministre.

“Il s’agit ici d’une fraude potentielle aux fonds publics et de la confiance dans notre système social. Ce dossier ne peut pas être balayé sous le tapis comme ça. C’est pourquoi, suivant les conseils de notre avocat, je me constitue formellement partie civile et je demande des mesures d’enquête supplémentaires”, a-t-elle ajouté.

Belga