Une alternative à la techno: la bass music à l’honneur ce week-end à Anderlecht
Un nouveau festival de bass music débarque ce week-end à Anderlecht
Ce week-end a lieu la première édition du Brussels Bass Festival, au Circle Park d’Anderlecht. L’événement est consacré à la bass music, qui regroupe notamment la drum and bass ou la dubstep : une scène encore active, mais moins visible depuis la pandémie dans un paysage musical où la techno domine aujourd’hui largement. Le festival se déroule en deux temps : en plein air jusqu’à 22h, puis en intérieur jusqu’à 7h du matin, avec des artistes locaux mais aussi internationaux.
■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Morgane van Hoobrouck