 Aller au contenu principal
BX1

Une alternative à la techno: la bass music à l’honneur ce week-end à Anderlecht

Un nouveau festival de bass music débarque ce week-end à Anderlecht

Ce week-end a lieu la première édition du Brussels Bass Festival, au Circle Park d’Anderlecht. L’événement est consacré à la bass music, qui regroupe notamment la drum and bass ou la dubstep : une scène encore active, mais moins visible depuis la pandémie dans un paysage musical où la techno domine aujourd’hui largement. Le festival se déroule en deux temps : en plein air jusqu’à 22h, puis en intérieur jusqu’à 7h du matin, avec des artistes locaux mais aussi internationaux.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Morgane van Hoobrouck

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales