Aïkido: un sensei japonais de renom en visite exceptionnelle à Woluwe-Saint-Lambert

Un maître japonais de renommée mondiale a fait le déplacement depuis Tokyo pour enseigner l’Aïkido à Woluwe-Saint-Lambert, le temps d’un week-end.

Le Japon s’invite au Centre sportif Mounier de Woluwe-Saint-Lambert ce week-end : l’Union Belge d’Aïkido y organise un stage international d’envergure avec le maître japonais Yoshinobu Irie venu de Tokyo pour l’occasion. Plus de 200 passionnés sont attendus sur le tatami pour suivre les enseignements de ce 7e dan de renommée mondiale.

“Cela fait des années que l’Aïkido est pratiqué en Belgique avec mes senpai (professeurs, ndlr). Aujourd’hui, je les remercie énormément, car je peux continuer cette lignée ici en Belgique“, se réjouit le sensei.

Ce week-end de stage international dure jusque dimanche et comprend quatre cours d’Aïkido.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Loïc Bourlard et Manu Carpiaux.