La formation aux premiers secours obligatoire disparait du permis de conduire à Bruxelles

La formation aux premiers secours ne sera plus obligatoire pour passer l’examen du permis de conduire à Bruxelles à partir du 15 août, a indiqué Bruxelles-Mobilité lundi dernier. Cette obligation avait été mise en place le 1er novembre 2018.

“La suppression de la formation obligatoire aux premiers secours a été motivée dans un premier temps par des raisons d’économies budgétaires mais d’autres arguments justifient ce choix“, a précisé Bruxelles-Mobilité. Depuis 2018 et l’instauration de la formation, les coûts qui y étaient attachés étaient pris en charge par la Région bruxelloise.

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L’objectif de l’époque était de donner une formation de base aux automobilistes afin qu’ils puissent réagir face à des victimes de la circulation. L’argument avancé alors appuyait l’importance des premières minutes après un accident.

“Aucune étude n’a démontré les effets positifs d’une formation aux premiers secours sur la sécurité routière“, a expliqué Bruxelles-Mobilité lundi. “C’est logique, d’une certaine manière : une personne impliquée dans un accident est souvent trop sous le choc pour savoir comment porter secours.” Bruxelles était la seule région en Belgique à imposer une formation aux premiers secours pour obtenir le permis de conduire. À l’étranger, seule l’Autriche impose cette obligation.

“Dans l’optique d’une généralisation des connaissances de premiers secours, il est plus intéressant de proposer une formation complète dans l’enseignement secondaire ou supérieur ainsi que sur le lieu de travail“, ajoute Bruxelles-Mobilité.

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Pour obtenir son permis de conduire à Bruxelles, il faut d’abord réussir un examen théorique, puis un examen pratique comprenant un test de perception des risques et une épreuve sur la voie publique. La formation aux premiers secours, actuellement obligatoire entre ces deux examens, sera supprimée à partir du 15 août : tout examen pratique passé avant cette date exigera encore l’attestation de formation aux premiers secours, mais elle ne sera plus requise après.

Belga