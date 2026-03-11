“Certains sont complétement perdu à l’examen” : le permis de conduire se décroche plus tard à Bruxelles

Entre le nombre d’examens à passer, le coût des cours d’auto-école et la difficulté des épreuves, les jeunes Bruxellois obtiennent leur permis de conduire de plus en plus tard. En un peu plus de dix ans, leur rapport à la voiture a sensiblement évolué dans la capitale. Pour expliquer les raisons de ce changement, Michel Gierts, moniteur d’auto-école à Woluwe-Saint-Pierre, et Benoît Godart, porte-parole de VIAS, étaient les invités de Bonsoir Bruxelles ce mercredi soir.

À Bruxelles, le permis de conduire se fait attendre. Entre le coût de la formation, la multiplication des examens et l’évolution du rapport des jeunes à la voiture, l’accès au permis s’est progressivement décalé dans le temps. Résultat : aujourd’hui, moins d’un jeune Bruxellois sur vingt obtient son permis à 18 ans.

Les chiffres les plus récents confirment cette tendance. En 2025, plus de 53 000 examens théoriques ont été passés dans la capitale, avec un taux de réussite de 41 %. Pour l’examen pratique, 21 000 candidats se sont présentés et 51 % ont réussi. Des résultats quasiment identiques à ceux de 2024, preuve que la situation se stabilise.

Mais derrière cette stabilité statistique se cache un réel changement. Les jeunes passent leur permis de plus en plus tard. L’âge moyen pour l’obtenir à Bruxelles atteint désormais 25 ans et 5 mois, un niveau stable depuis 2023.

Pour comprendre cette évolution, Michel Gierts, moniteur d’auto-école à Woluwe-Saint-Pierre depuis treize ans, observe un changement progressif dans les profils des élèves. “Il y a de plus en plus de tests : le test de perception des risques, la formation premiers secours avec la Croix-Rouge… Ce sont des choses qui n’existaient pas il y a quelques années“, explique-t-il. “Et à côté de ça, on voit aussi évoluer les élèves. Sur mes treize ans d’expérience, c’est devenu plus compliqué à gérer. Aujourd’hui, ils ont besoin de beaucoup plus d’explications. Avant, les élèves savaient plus ce qu’on attendait d’eux. Maintenant, à l’examen, certains se retrouvent complètement perdus“.

La formation à la conduite s’est en effet nettement complexifiée au fil des années. Benoît Godart, porte-parole de l’institut pour la sécurité routière VIAS, rappelle que ces évolutions répondent avant tout à des enjeux de sécurité : “Le test de perception des risques a toute sa nécessité. Conduire une voiture, ce n’est pas seulement connaître la théorie, il faut aussi être capable d’anticiper dans la circulation“, souligne-t-il.

Selon lui, le contenu même de l’apprentissage s’est transformé avec l’évolution des règles de circulation. “La matière s’est complexifiée. Le code de la route a changé environ 45 fois en dix ans. Et on a aujourd’hui des concepts qui n’existaient pas avant, comme les rues scolaires ou les rues cyclables. Ce sont des notions supplémentaires que les candidats doivent assimiler“.

À ces exigences accrues s’ajoute une question très concrète : le coût du permis. Entre les cours d’auto-école, les examens et les différentes formations obligatoires, la facture peut rapidement grimper. “Les coûts augmentent aussi parce que les auto-écoles ont elles-mêmes plus de frais à assumer“, explique Michel Gierts. “Chez moi, pour 20 heures d’auto-école, on est à 1500 euros“.

Enfin, le contexte urbain joue également un rôle. Dans une ville où l’offre de transports en commun est dense et où la mobilité évolue, le permis n’apparaît plus forcément comme une priorité immédiate. “L’accès aux transports en commun joue aussi”, constate le moniteur.

Entre évolution des modes de déplacement, complexification de l’apprentissage et hausse des coûts, le permis reste donc un passage important… mais de moins en moins précoce dans le parcours des jeunes Bruxellois.

■Interview de Michel Gierts et Benoît Godart dans Bonsoir Bruxelles, au micro de Fabrice Grosfilley et de Jamila Saidi M’rabet

La Rédaction