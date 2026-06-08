Extinction Rebellion bloque le siège d’un groupe de lobbying pétrolier et gazier à Bruxelles

Le groupe d’action Extinction Rebellion (XR) a mené lundi une action contre le groupe de lobbying pétrolier et gazier International Association of Oil and Gas Producers (IOGP). Les militants ont bloqué l’entrée de ses bureaux à Bruxelles.

Vers 8h30 du matin, les activistes ont commencé à transformer l’entrée du bâtiment en une scène de théâtre afin de “montrer ce qui se passe réellement en coulisses”. Derrière les décors, on pouvait voir une toile de fond représentant des incendies de forêt. Ils ont également rebaptisé le groupe de lobbying en “l’Enfer des producteurs de pétrole et de gaz”.

L’objectif de l’action était d’empêcher les employés d’accéder au bâtiment. Par cette mobilisation, XR entend dénoncer le fait que l’IOGP défend les intérêts, entre autres, de TotalEnergies, BP et Shell, alors que ces entreprises engrangent d’énormes surprofits grâce à la hausse des prix de l’énergie et des carburants provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Selon les militants, les producteurs de pétrole et de gaz ont réalisé plus de 30 millions de dollars de bénéfices par heure au cours du premier mois du conflit.

“D’abord, ils réalisent des profits excessifs grâce à nos factures d’énergie exorbitantes. Ensuite, ils utilisent cet argent pour mener des campagnes de lobbying agressives auprès de nos gouvernements afin d’empêcher que ces surprofits soient taxés, de sorte que tout cet argent finisse entre les mains des ultra-riches”, déclare l’activiste Sacha.

“Nous pourrions utiliser cet argent pour apporter une aide financière d’urgence aux citoyens, ou pour développer une énergie propre et abordable ainsi qu’une transition vers un système énergétique qui ne soit plus synonyme de factures élevées et d’une planète en feu.”

L’action menée par XR Bruxelles s’inscrit dans le cadre d’une campagne visant à interdire ce type de groupes de lobbying, à l’instar de l’interdiction du lobbying de l’industrie du tabac.

Belga